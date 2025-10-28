愛知県瀬戸市出身・将棋の藤井聡太七冠がタイトル防衛をかけて臨む「王座戦」の最終第5局が10月28日、始まりました。王座戦五番勝負の最終局は28日、山梨県甲府市の常盤ホテルで始まりました。ここまで2勝2敗のタイで迎えた藤井聡太七冠(23)は、勝てばタイトル3連覇、負ければ「六冠」に後退します。同学年の挑戦者・伊藤匠叡王(23)は、2024年に八冠を独占していた藤井七冠からタイトルを奪った難敵で、2度目の奪取を狙いま