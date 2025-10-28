時短調理、味は本格的、ストック可で最強！子育て世代におすすめしたい「チルド麺」３選つけ麺の達人 濃厚魚介醤油＆濃厚豚骨醤油 爆盛チャレンジお米や食品の値上げが続くなか、家計のやりくりに頭を悩ませる日々。一方で、食べ盛りの子どもたちの食欲はどんどん増すばかり…。お米が高いから主食を麺類にシフトしたい、というご家庭も多いようですが、「袋麺や冷凍うどんではついマンネリに…」「乾麺はリーズナブルだけど、調理