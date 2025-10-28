[故障者情報]レノファ山口FCは28日、DF峰田祐哉が右大腿二頭筋肉離れと診断されたことを発表した。加療期間に関しては、選手によって前後するため公表を控えるとしている。峰田は22日のトレーニング中に負傷。今季J2リーグ戦では9試合に出場していた。