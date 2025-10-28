横浜F・マリノスは28日、スポーティングダイレクター(SD)の西野努氏(54)が今季限りで契約満了となることを発表した。西野氏は現役時代に浦和レッズ一筋でプレー。2019年12月から2024年4月まで浦和のテクニカルダイレクターを務め、今季から横浜FMのSDを担当していた。チームはJ1第35節終了時点で、10勝7分18敗(勝ち点37)の17位に位置している。残り3試合で降格圏内18位とは5ポイント差となっており、次節の結果次第では残留