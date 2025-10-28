前編では、僧から儒者へと転身した山崎闇斎が、やがて神道と儒学を結びつけて「垂加神道」を生み出すまでをたどりました。【前編】の記事↓孔子を「斬る」と言い放った学者！幕末尊王思想のルーツはここに…知られざる山崎闇斎の生涯【前編】では、その思想はどのように弟子たちへ受け継がれ、日本の歴史に影響を残していったのでしょうか。後編では、闇斎の学問が広がり、幕末の尊王思想へとつながっていく流れを見ていきます。山