生成AI音声のIP正当性を管理し、音声IPを正当に利用NTT西日本は10月27日、声優・俳優・アーティストなどの実演家の声の権利を守りつつ、声の価値を高める音声AI事業「VOICENCE」を開始すると発表した。同事業の展開に向け社内独立組織「VOICENCEカンパニー」を設置する。NTT西日本 代表取締役社長の北村亮太氏が挨拶したのち、説明を行ったのがNTT西日本 VOICENCEカンパニー カンパニー長/CEOの花城高志氏だ。NTT西日本 代表取締役