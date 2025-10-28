28日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数437、値下がり銘柄数905と、値下がりが優勢だった。 個別ではアウンコンサルティング、テクニスコ、赤阪鐵工所がストップ高。インタートレード、ニッチツは一時ストップ高と値を飛ばした。インターライフホールディングス、美樹工業、日本電技、第一建設工業、ナカノフドー建設など54銘柄は年初来高値を更新。内海造船、ナガセ、夢み