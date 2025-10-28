ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。5回裏の第3打席に、この試合3安打目となる適時打を放った。 ■2点差からの同点劇呼び込む 球団史上初2年連続の世界一へ、1勝1敗で迎えた第3戦。この日の大谷は猛打賞で打線をけん引、豪快アーチの後には同点劇を呼び込む一打を記録した。ドジャース2点ビハインドで迎えた、