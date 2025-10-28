28日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数156、値下がり銘柄数397と、値下がりが優勢だった。 個別ではＪＩＧ－ＳＡＷがストップ高。フェニックスバイオは一時ストップ高と値を飛ばした。豆蔵、富士山マガジンサービス、エクサウィザーズ、サイエンスアーツ、ＡｅｒｏＥｄｇｅなど6銘柄は年初来高値を更新。イオレ、リアルゲイト、和心、サイバーソリューションズ、ポ}