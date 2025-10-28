28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ101195 -36.7 43670 ２. 純金信託 1377743.9 18680 ３. 日経Ｄインバ8427 -62.15960 ４. 日経ベア２7040 -33.9 146.2