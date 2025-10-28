楽天は28日、来季のコーチングスタッフを発表した。新たに小野寺力投手コーチ（44）、塩見貴洋投手コーチ（37）、山下勝巳打撃コーチ（48）が就任。小野寺コーチは今季までヤクルトで投手コーチ、塩見コーチは24年から楽天でアカデミーコーチを務めていた。奥村展征2軍内野守備走塁コーチ（30）は退団が決まった。来季のコーチングスタッフは以下のとおり。監督三木肇2軍監督渡辺直人ヘッドコーチ塩川達也打撃