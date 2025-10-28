今秋スタートのテレ朝系ドラマ『ちょっとだけエスパー』で大泉洋の妻である謎の女性役を演じ、「愛さないの無理すぎる」「久々地上波で見たけどあまりにも可愛すぎない？？？？」とSNSを占拠した宮粼あおい（39）。【画像】「天使すぎる」と話題になった「ちょっとだけエスパー」での宮崎あおい（39）記者会見で大泉は、監督から「落ち込んでいる設定だから笑わないでくれ」と指示されたが、宮粼のかわいさに笑顔