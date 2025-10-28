リトアニアのインガ・ルギニエネ首相が、多数のヘリウム気球による領空侵入に言及した/Foto Olimpik/NurPhoto/Getty Images（ＣＮＮ）リトアニア外務省は２７日、継続的な領空侵犯を受け、隣国ベラルーシとの国境を閉鎖したと発表した。領空侵犯に対しては欧州各国が警戒を強めている。リトアニアのインガ・ルギニエネ首相は、ここ数日で「数十個のヘリウム気球」がベラルーシからリトアニアの領空に侵入したと説明した。首相は２