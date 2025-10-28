住職が窃盗の容疑で逮捕されました。「安定した収入がなく生活費に困っていた」と供述しているということです。 逮捕されたのは、熊本県八代市高小原町の住職、竹井純治容疑者（53）です。 竹井容疑者は、今年5月31日の午後9時ごろ、八代市古閑中町の量販店で、虫刺され用のかゆみ止め5点、約5000円相当を盗んだ疑いが持たれています。 警察によりますと、当時、店側は万引きに気付かなかったものの、売上と商品の数が合わなか