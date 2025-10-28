プロ野球・ロッテは28日、光山英和コーチの来季1軍ヘッドコーチ兼チーフバッテリーコーチ就任を発表しました。光山コーチはこれまで、1・2軍統括コーチ兼1・2軍統括コーディネーターを務めていました。光山コーチは「サブロー監督をしっかりとサポートできるように精一杯、頑張ります。そしてバッテリー部門を立て直させるように注力していきたいと思います」とコメントしています。