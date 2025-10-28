高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」（第22回）が28日に放送され、ヘブン（トミー・バストウ）が松江に上陸。初めて“サムライ”と対面する姿が描かれると、ネット上には「コントかよw」「朝から爆笑したわ！名シーン」といった反響が寄せられた。【写真】ヘブン（トミー・バストウ）と対峙する“ラストサムライ”アメリカから