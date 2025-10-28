コンビニなどで課題となっている、食品ロス問題や、人手不足問題の解消に役立てられる新技術が公開されました。KDDIとローソンが一部店舗で実証実験を始めるのは、新しい商品を商品棚の後ろの方に並べる陳列ロボットです。賞味期限が短い商品が手前に並ぶことになるため、食品ロス削減につなげることができるとしています。商品をやさしく持つことができる5本指の人型ロボットでも実証し、それぞれの商品にどのロボットが向いてい