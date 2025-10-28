【専門家の目｜太田宏介】長谷川唯のゴールでイタリア代表と1-1ドローなでしこジャパン（日本女子代表）は現地時間10月24日、国際親善試合でイタリア女子代表と対戦し、1-1で引き分けた。この試合で貴重な同点弾を決めたMF長谷川唯の“技ありループ”について元日本代表DF太田宏介氏が「お金を払って見る価値がある選手」と絶賛している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇芸術的なゴールだった。0-1