認知症の人から見た世界はどのように映っているのでしょうか…？【漫画】『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』を第1回から読む夕方になると「帰らなあかん！」と帰宅したがる人や、ズボンをかぶりトレーナーを履く人、何度部屋を片付けても散らかす人など…介護する側から見たら、日々さまざまな「なぜ？」「どうして？」という行動があります。認知症の症状は、想像もつかないような不思議な現