タレント・ほしのあき（４８）が２８日、夫でＪＲＡの三浦皇成騎手（３５）＝美浦・鹿戸雄一厩舎＝と長女との家族ショットを披露した。３１日のハロウィーンが迫る中、ほしのは「チャッキーＦａｍｉｌｙ」とインスタグラムに投稿。親子３人でホラー映画「チャイルド・プレイ」のキャラクター・チャッキー風のコスチュームに身を包んだ姿をアップした。フォロワーからは「可愛すぎる」「親子コス可愛い」「こんなに可愛いママ