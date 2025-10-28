２０２２年７月の安倍晋三元首相銃撃事件で、殺人罪などに問われた山上徹也被告の裁判員裁判が２８日、奈良地裁で開かれる。初公判の傍聴のため、約７００人が３２席の傍聴席を求めて朝から列を作った。奈良在住の５０代主婦は「宗教２世の問題もある。どんな風に思ってあの鉄砲を作ったのか、被告の気持ちを聞いてみたい」と話した。また、１番乗りの東京から来た７０代男性は「大きい許されない事件だからきた」と語った。ま