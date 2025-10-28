〈15年間ともに過ごした愛猫が突然、病気に…「1週間持たないかも」「涙が止まらない」元NHKアナ・住吉美紀（52）が経験した“ネコの介護”〉から続く今年で52歳を迎えたフリーアナウンサーの住吉美紀さん。NHKを退社してフリーに転身し、ヤバすぎる元カレとの恋愛、心が乾き切った40代での婚活、壮絶な不妊治療などを経験してきた。【美画像】美しすぎる…元NHKアナ・住吉美紀さん52歳の“撮りおろしショット”を見るそんな住