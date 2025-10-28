「この作品は私にとっては“夢”です。世の中は常にビジネスと夢とが混在していますよね。そんな中、『おいしい給食』シリーズの制作チームの方針は最初からずっと変わっていません。やりたいことをやる。それは、エンターテインメントの本質で根源、喜んでくれるお客様のために続けるということです。まさか、こんなに長く続くとは思っていませんでしたが（笑）」【写真】この記事の写真を見る（5枚）映画『おいしい給食炎の