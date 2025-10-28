九州出身の紗希（仮名・20歳）は、上京後のいじめをきっかけに非行に走り、偽造身分証でキャバクラに勤務。年齢が発覚するたびに店を転々とするうち、夜の世界で生きる術を覚えた。19歳まで恋愛経験がなかったが、20歳でホストの彼氏ができ、彼を支えるためにソープ嬢となり、月300万円を稼いでほとんどを彼に渡した。やがて彼氏の勧めで、リスクの高い路上売春（立ちんぼ）にも手を染めるように……。《衝撃写真…》「白髪まじ