耳がない状態で生まれた子ウサギのために、農場の家族が特別なプレゼントを贈った。かぎ針で丁寧に編んだグレーとピンク色の耳だった。米国のピープル誌は23日（現地時間）、英国ボルトンのスミシルズ農場で生まれた子ウサギが、毛糸で編まれた耳の形のカチューシャを着けた姿を公開した。スミシルズ農場は酪農場で、さまざまな動物たちとふれあい体験ができる場所として有名だ。耳の形をしたカチューシャをつけたこの子ウサギは、