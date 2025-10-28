「本を捨てないで」を愛言葉に古本・古書の買取を行う東京書房は、クラブパートナーとしてサポートする川崎フロンターレと共同で、「しおり作り」のワークショップを開催します。このイベントは、読書週間の最終日にあたる2025年11月9日(日)に、グランツリー武蔵小杉のイベント会場にて実施されます。フロンターレのマスコットがデザインされた、ステンドグラスのようなしおり作りが楽しめます！ 東京書房×川崎フロンターレ