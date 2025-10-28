伊藤忠食品が主催する「〜未来を創る〜第12回全国高等学校フードグランプリ」本選が11月1日に東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で開かれる。同コンテストは高校生が地域の特産品を使ってメーカーと共同開発した食品を全国から募集し、開発商品のNo.1を決定する大会。当日は予選を勝ち抜いた本選出場校6校がプレゼンテーションを実施。地域の魅力ある食文化や商品開発に込めた思いを伝えるプレゼンテーション審査と試食審査によ