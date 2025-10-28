玲玲が運営する中華料理店「一味玲玲」にて、「烏龍茶のチーズケーキ〜パインソース入り〜」が2025年10月1日より発売されています。“飲む烏龍茶”から“食べる烏龍茶”をコンセプトに、中華料理の食後にぴったりな本格スイーツとして開発されました。人気スイーツ店「鋸山BASE」のパティシエが監修した、こだわりのチーズケーキです！ 一味玲玲「烏龍茶のチーズケーキ〜パインソース入り〜」 価格： 550円(税込)