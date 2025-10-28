元テレビ朝日社員の玉川徹氏が２８日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」に出演し、日米首脳会談について私見を述べた。玉川氏は「暮らしに関わるというところで言えば為替なんです」と切り出した。「日本でもアメリカでも明日、あさっては中央銀行の政策決定があるんです。金利をどうするか。高市政権の前には日本も金利を上げるという観測だったのが、高市政権になって日銀と政府は共通していなければいけないという