ブルースモービルは、2025年12月2日(火)から12月14日(日)までの13日間、新宿区立大久保公園にて東京最大級規模となるカレーイベント「東京カレー万博」を初開催します。カレー百名店や食べログ3.5点超えの実力店が集結するほか、ラーメン百名店との限定コラボカレーも登場！カレーシーンの「今」が集結する“事件”と銘打たれたイベントです。 ブルースモービル「東京カレー万博」 「東京カレー万博」は、カレーマ