２８日の東京株式市場で、モーター大手のニデック株に売り注文が相次ぎ、一時、値幅制限の下限（ストップ安）となる前日比５００円（１９・４５％）安の２０７０円５０銭まで下落した。同社を巡っては不適切会計の疑いなどが出ており、東京証券取引所が２８日付で特別注意銘柄に指定した。同社株を採用する株価指数からの除外も決まり、これを嫌った投資家の売りが膨らんでいるとみられる。