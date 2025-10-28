東京高裁などが入る裁判所合同庁舎2021年に薬物の過剰摂取（オーバードーズ）で昏睡状態となった女性に必要な保護をせず放置したとして、保護責任者遺棄罪に問われた医師の男性被告（51）の控訴審判決で、東京高裁は28日、無罪とした一審東京地裁判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。一審東京地裁は、女性が保護が必要な状態だったか「合理的な疑いが残る」として無罪判決を言い渡した。検察側は懲役2年を求刑していた。