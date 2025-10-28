「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が２点を追う五回の第３打席で左中間を破る適時二塁打を放った。さらに同点のホームを踏むなど、３打数３安打２打点、２得点の大暴れだ。直前でブルージェイズベンチはシャーザーの降板を決断。シュナイダー監督がベンチに向かうと、素直に受け入れベンチに下がった。ア・リーグ優勝決定シリーズでは降板拒否のシ