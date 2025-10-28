自作のフィッシングサイトを使いSNSで知り合った相手の口座を乗っ取り不正に送金したなどとして17歳と18歳の少年2人が逮捕されました。千葉県大網白里市の無職の17歳の少年は、去年10月から11月の間にSNSで知り合った相手の銀行口座を乗っ取り現金50万円を他人名義の口座に不正に送金した不正アクセス禁止法違反などの疑いがもたれています。また、不正送金と知りながら17歳の少年から現金を受け取ったとして、大阪市平野区の無職