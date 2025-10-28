タイガーエア・台湾は、沖縄/那覇〜台南線でチャーター便を12月25日から運航する。木・日曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は沖縄/那覇発が1時間50分、台南発が1時間半。チャーター便として運航する。同路線は、タイガーエア・台湾が唯一運航することになる。■ダイヤIT797沖縄/那覇（13：30）〜台南（14：20）／木・日（12月25日〜）IT796台南（15：20）〜沖縄/那覇（17：50）／木・日（12