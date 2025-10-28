西鉄ストアは、「博多やりうどん 香港」を10月25日にグランドオープンした。「博多やりうどん」は福岡県内に3店舗を展開するうどん店。香港店は福岡の店舗と同じ麺と出汁を使い、うどんやご飯もの、おつまみを含む計19品を提供する。主なメニューは、長さ32センチメートルのごぼう天と丸天をのせた「やりうどん」、「白カレーうどん」、「ごぼう唐揚げ」など。場所は尖沙咀 彌敦道130 Mira Place 2階。営業時間は正午から翌午前0時