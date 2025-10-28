くら寿司は10月31日、TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」とのコラボキャンペーンを全国のくら寿司で開催する。くら寿司×SAKAMOTO DAYS同アニメは、集英社『週刊少年ジャンプ』で2020年より連載が開始され、全世界累計発行部数1,500万部を突破した鈴木祐斗氏による人気漫画『SAKAMOTO DAYS』が原作となっている。結婚を機に殺し屋を引退した坂本太郎が、家族と共に「坂本商店」を営みながら平穏な日常を送る一方で、愛する家族を守るために