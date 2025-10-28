横浜F・マリノスは28日、西野努スポーティングダイレクター（SD）が今シーズン限りで契約満了となることを発表した。1971年3月13日生まれで現在54歳の西野氏は現役時代に浦和レッズでプレー。2019年11月から昨年4月まで古巣のテクニカルダイレクター（TD）を務め、今シーズン開幕前に横浜FMのSDに就任した。横浜FMは今シーズン開幕直後から不振が続き、4月にはスティーブ・ホーランド前監督を解任。ここまで35試合を消化した