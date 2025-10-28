山田裕貴が主演を務める映画「爆弾」が10月31日(金)に公開される。酒に酔って暴行をはたらき、警察官に連行された謎の中年・スズキタゴサク(佐藤二朗)。彼は取調室で霊感があると言い、爆破事件を予知する。さらに、警視庁の交渉人・類家(山田裕貴)らにあるクイズを出題して...。今回は、タゴサクが問題を起こした酒屋に臨場した沼袋交番勤務の巡査・倖田沙良を演じた伊藤沙莉にインタビューを実施。すでに話題となっている本作に