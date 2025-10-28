KDDIとGoogle Cloudは、信頼性の高いAIサービスの展開に向けて戦略的提携を結んだ。2026年春ごろのサービス提供を目指す。 グーグルの生成AIモデル「Gemini」やAIアシスタント「NotebookLM」などのAIを活用。コンテンツプロバイダーの権利を守りながら、高い信頼性を持つ情報を取得できるサービスの展開を目指す。 AIによるWeb上の情報の無断利用が社会課題となり、報道やエンタメ