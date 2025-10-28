「焼肉の和民」は、2025年10月30日(木)から、ブランド誕生5周年を記念して「5周年記念感謝祭」を開催する。※販売期間：2025年10月30日(木)から11月16日(日)、文中価格は全て税込表記ワタミ株式会社が全国展開する、高品質な焼肉がリーズナブルな価格で食べられる「焼肉の和民」。鮮度抜群の王道の焼肉メニューからバラエティ豊かなサイドメニュー、アルコールメニューも充実。食べ放題・飲み放題プラン、学割プラン、ランチなど、