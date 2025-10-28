「LUCY尾瀬鳩待 by 星野リゾート」(群馬県利根郡)は10月23日、2026年度宿泊の販売を公式サイトで開始した。LUCY尾瀬鳩待から尾瀬ハイクへ出発○2026年度の宿泊予約を開始同施設は2025年春、山ホテル「LUCY」ブランドの誕生とともにブランド1施設目のホテルとして同年9月の開業を発表した。2025年4月22日に販売を開始した開業初年度分(9月1日〜10月25日)の宿泊予約は販売開始からわずか2週間で完売。間もなく初年度の営業を終了する