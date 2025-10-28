「三代目JSOULBROTHERS」で俳優の岩田剛典（36）が28日までにインスタグラムを更新。“金髪メガネ”ショットを披露した。投稿で「人生初のレッドカーペットでした！！」とし「第38回東京国際映画祭に映画“金髪”がコンペティション部門で出品されました」と報告した岩田。27日に開幕した同映画祭で、主演映画「金髪」（11月21日公開、坂下雄一郎監督）がコンペティション部門15作品に選出されている。バッチリセット