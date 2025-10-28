【アオシマ 新商品プレゼン生配信】 10月28日20時 配信予定 アオシマは「第3回新商品プレゼン生配信」を10月28日20時から配信する。 今回の配信ではスケールモデルのうち「楽プラ」の新情報を中心に配信。この他スケールモデルの新商品や魅力をプレゼンするという。 □青島公式チャンネル 10/28(火)20:00～Youtube生配信決定！ 今回の主役はス