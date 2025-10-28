現職と新人の２人が立候補した北海道・寿都町長選挙は１０月２８日が投開票日です。いわゆる「核のごみ」の最終処分場選定に向けた概要調査への移行などが争点になっています。前町議で新人の大串伸吾さんと、７選を目指す現職の片岡春雄さんが立候補した寿都町長選挙は、午前７時から町内４か所で投票が行われています。高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の最終処分場選定に向けた概要調査への移行について、大串さんは