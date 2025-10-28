楽天は28日、2026年のコーチングスタッフを発表した。▼ 2026年コーチングスタッフ監督 三木 肇 88二軍監督 渡辺 直人 74ヘッドコーチ 塩川 達也 86打撃コーチ 渡辺 浩司 98打撃コーチ 下園 辰哉 76打撃コーチ 雄平 84打撃コーチ 山下 勝巳 94投手コーチ 久保 裕也 91投手コーチ 小野寺 力&#160