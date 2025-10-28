ロッテは28日、光山英和一・二軍統括コーチ兼一・二軍統括コーディネーターの来季一軍ヘッドコーチ兼チーフバッテリーコーチ就任すると発表した。光山氏は球団を通じて「サブロー監督をしっかりとサポートできるように精一杯、頑張ります。そしてバッテリー部門を立て直させるように注力していきたいと思います」と意気込んだ。光山氏は現役時代、近鉄、中日、巨人、ロッテ、横浜、ロッテ・ジャイアンツでプレーし、現役引退