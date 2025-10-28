28日（火）は西高東低の冬型の気圧配置となり、近畿から北の日本海側を中心に雨や雪が降っています。東北までは雨が主体で降りますが、北海道では平地でも雪が降り、積もる所もありそうです。雪による交通への影響に十分注意してください。西日本から東日本は太平洋側を中心に晴れますが、北日本太平洋側では所々で雨や雪が降る見込みです。29日（水）は冬型の気圧配置が緩むため、日中は北海道を中心に雨や雪が降る見通しです。北