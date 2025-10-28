楽天は28日、小野寺力氏、塩見貴洋氏、山下勝巳氏のコーチ就任を発表した。小野寺氏と塩見氏は投手コーチ、山下氏は打撃コーチを担当する。また、奥村展征二軍内野守備走塁コーチの今季限りでの退団、後藤武敏氏、永井怜氏のチームスタッフ就任を発表している。