米国のトランプ大統領は１月の第２次政権発足後、多くの海外首脳らとの会談を重ねてきた。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と２月に行った会談では両首脳が激しい口論となり、決裂した。首脳間で良好な関係を築けるかどうかの決め手は、トランプ氏の機嫌をとる「お世辞外交」だとの指摘もある。２８日の高市首相との初の対面会談の行方が注目される。（ワシントン支局阿部真司＝東京で）トランプ氏は２７日、